В Лямбирском районе в ДТП с участием грузовика и легковушки пострадал 36-летний мужчина

В Лямбирском районе в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля пострадал 36-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 20 сентября на 176-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки «Вольво», совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю марки «Лада-Гранта», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 36-летний водитель легковушки. Мужчина доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф