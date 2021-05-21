Житель Саранска перечислил мошенникам более 60 тысяч рублей под предлогом оказания ему интимных услуг

В Саранске мужчина, решивший получить интимные услуги, стал жертвой неизвестных мошенников.

На прошлой неделе 55-летний житель Саранска на одном из сайтов обнаружил объявление о предоставлении услуг интимного характера на платной основе. Мужчина позвонил по телефонному номеру, указанному в объявлении. На звонок горожанина ответила неизвестная гражданка, которая заявила, что перед встречей с девушкой он должен перечислить денежные средства в сумме 5 тыс. рублей в качестве страховки для гарантии безопасности.

Мужчина в итоге несколько раз под различными предлогами перечислял деньги на счет, указанный мошенницей. Во время очередной операции банковская карта горожанина была заблокирована по причине подозрительной финансовой активности.

В общей сложности житель Саранска перечислил мошенникам 66 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф