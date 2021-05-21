В Саранске был задержан 21-летний парень, подозреваемый в краже алкогольной продукции из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардиии был задержан парень, который подозревается в краже алкогольной продукции из магазина.

Вечером 19 сентября на пункт централизованной охраны поступил сигнал из охраняемого сетевого магазина, расположенного по адресу - улица Косарева.

К группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии, незамедлительно прибывшей по указанному адресу, обратился охранник магазина. Он пояснил, что гражданин под видом покупателя взял с витрины бутылку спиртного, положил её во внутренний карман куртки и спешно направился к выходу, где и был остановлен охраной.

По подозрению в совершении кражи был задержан 21-летний житель Саранска. Для дальнейшего разбирательства задержанный гражданин был передан сотрудникам полиции.

Также читайте о том, что двое жителей Лямбирского района были признаны виновными в краже аккумуляторных батарей.

Источник: 13.rosguard.gov.ru