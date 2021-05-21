В Мордовии прошло совещание на тему развития системы детских оздоровительных лагерей

Глава Мордовии Артем Здунов провел совещание на тему развития системы детских оздоровительных лагерей.

Артем Здунов отметил, что за систему детского отдыха в регионе отвечают сразу несколько министерств. Глава республики подчеркнул, что эта работа должна быть выстроена системно.

Этим летом были направлены на отдых почти 19 тыс. детей. При этом в стационарные лагеря поехали только 6,4 тыс. детей.

Артем Здунов подчеркнул, что часть детей отдыхала за пределами республики, отметив, что необходимо создать современные условия внутри субъекта, чтобы в Мордовии оздоравливались не только местные школьники, но и приезжие из других регионов.

На территории республики прошедшим летом функционировали 17 оздоровительных учреждений.

Было предложено вложиться в восстановление объектов, наиболее подходящих для оздоровительной кампании, определить источники финансирования ремонтных работ. Артем Здунов предложение поддержал, заявив, что к следующему лету в республике должно стать на два детских оздоровительных лагеря больше.

Также в ходе обсуждения было предложено разработать программу «Детский отдых». Руководитель Мордовии подчеркнул, что нужно активнее привлекать к этой работе бизнес, заявив, что через механизм государственно-частного партнерства перезапустить инфраструктуру получится быстрее.

Первый заместитель министра спорта и молодежной политики РМ Анастасия Гришнева внесла предложение о создании центра подготовки квалифицированных кадров для системы детских оздоровительных лагерей.

Артем Здунов поручил изучить опыт других регионов и разработать самые актуальные программы и смены.

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Источник: e-mordovia.ru