В Саранске на два дня ограничат движение транспортных средств по улице Щорса

В Саранске будет ограничено движение транспортных средств по улице Щорса.

В период с 08:00 24 сентября до 23:00 25 сентября будет ограничено движение транспортных средств по ул. Щорса на участке от ул. Гагарина до дома № 2 по ул. Щорса.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период работ по строительству тепловой сети и переводу тепловой нагрузки с котельной «Квартал 107» на ТЭЦ-2 с технологическим присоединением перспективных потребителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru