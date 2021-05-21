В Саранске специалисты ПАО «Т Плюс» подключили к теплу 49% жилого фонда города

Специалисты Мордовского филиал ПАО «Т Плюс» продолжают подключать к централизованному отоплению здания Саранска.

В данном случае приоритетными являются социальные объекты и жилые дома.

По состоянию на 22 сентября отопление поступило в 934 многоквартирных дома, что составляет 49% от плановых показателей подключения по всему городу.

Были обеспечены теплом 36 общеобразовательных школ, 21 больница, 51 детский сад.

Сегодня, 22 сентября, подключение началось в центральной части Саранска, 23 сентября будет дан старт отопительному сезону в северо-западной части города и ТЭЦ-2.

Ресурсоснабжающая организация доводит тепло до границ объектов, а за работу внутренних коммуникаций и качественную подачу до каждой квартиры несет ответственность обслуживающая организация или собственник помещения.

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Источник: mordovmedia.ru