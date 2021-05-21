В Саранске 25 сентября ограничат движение транспортных средств в микрорайоне Юбилейный

В Саранске 25 сентября будет ограничено движение транспортных средств в микрорайоне Юбилейный.

В период с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября будет исключена стоянка транспортных средств по следующим адресам:

по ул. Кочкуровской на участке от заезда на парковку (ул. Кочкуровская, 7) до стадиона «Мордовия Арена»;

на автодорогах, ограниченных ул. Кочкуровской, парковкой, прилегающей к гипермаркету «Мегастрой», ул. Севастопольская, 5 (западная сторона), ул. Севастопольской, р. Инсар и стадионом «Мордовия Арена»;

на автодороге от ул. Севастопольской к воротам № 1 указанного стадиона.

В период с 08:00 до 13:00 25 сентября будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по указанным адресам.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения кросса.

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Источник: adm-saransk.ru