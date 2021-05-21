В Саранске 25 сентября ограничат движение транспортных средств в микрорайоне Юбилейный

В Саранске 25 сентября будет ограничено движение транспортных средств в микрорайоне Юбилейный.
В период с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября будет исключена стоянка транспортных средств по следующим адресам:
В период с 08:00 до 13:00 25 сентября будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по указанным адресам.
Ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения кросса.
Также читайте о том, что в Саранске на два дня ограничат движение транспортных средств по улице Щорса.
Источник: adm-saransk.ru