В Мордовии 2-летняя девочка оказалась в больнице, выпив антисептик для рук

В Мордовии 2-летняя девочка выпила антисептик.

В настоящее время нет сведений о том, в каком именно населенном пункте произошло указанное происшествие. В больницу была доставлена 2-летняя девочка. У ребенка был диагностирован химический ожог пищевода.

По информации «Известий Мордовии», 2-летняя девочка выпила антисептик для рук, оставшись без присмотра со стороны взрослых.

Также читайте о том, что прокурора Лямбирского района выявила нарушения в деятельности администрации Болотниковского сельского поселения. На официальном сайте администрации указанного населенного пункта не была размещена в свободном доступе информация об установленных формах обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению.

Источник: izvmor.ru