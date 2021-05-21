В Мордовии мужчина на рынке получил в качестве сдачи фальшивую купюру номиналом 2 тысячи рублей

В дежурную часть ОМВД России по Зубово Полянскому району недавно поступило сообщение об обнаружении поддельной денежной купюры номиналом 2 тыс. рублей образца 2017 года.

В ходе выезда на место происшествия сотрудниками УЭБиПК МВД по Мордовии было установлено, что в начале сентября в Зубовой Поляне 66-летний мужчина пришел на рынок, чтобы приобрести продукты. Во время покупки мяса стоимостью 800 рублей он расплатился денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей. Продавец передала ему сдачу, среди данных банкнот были купюры номиналом по 2 тыс. рублей.

Мужчина при визуальном осмотре купюр обнаружил, что они отличаются друг от друга, в результате чего обратился в полицию. В последующем было установлено, что одна из полученных в качестве сдачи банкнот является поддельной.

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на определение лиц, осуществляющих реализацию мяса на рынке.

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Источник: 13.мвд.рф