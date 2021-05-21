Народные приметы на 24 сентября подскажут, будет ли в этом году зима поздней

Народные приметы на 24 сентября помогут узнать, будет ли в нынешнем году приход зимы поздним.

В былые времена люди по причине отсутствия высокоточного оборудования для изучения грядущих изменений погодной обстановки ориентировались на подсказки, которые предоставляет окружающая среда. К примеру, порой прогноз погоды составлялся на основе изучения поведения пчел. Считалось, что в том случае, если они летают до двадцать четвертого дня первого месяца осени, зима наступит поздно.

Также народные поверья гласят, что после 24 сентября окончательно заканчивается лето.

Кроме того, приметы не советуют рассчитывать на теплые и солнечные дни после рассматриваемой даты.