В Мордовии для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 должны сделать прививки ещё более 68 тысяч человек

За последнюю неделю на территории Мордовии замедлились темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

В течение последних семи дней компонент вакцины получили 5853 человека, хотя ещё летом показатели доходили до 6 тыс. граждан, сделавших прививки, в день.

По состоянию на 23 сентября в Мордовии прививки сделали 48,6% взрослого населения. Для достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в республике должны принять участие в кампании по вакцинации ещё 68,8 тыс. человек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru