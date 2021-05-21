Артем Здунов поручил контролировать наличие в аптеках препаратов для лечения COVID-19

Руководитель Мордовии Артем Здунов во время очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции поручил обратить пристальное внимание на аптечные сети.

Соответствующее поручение было адресовано региональному министерству здравоохранения.

Глава региона отметил, что в связи с напряженной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции на территории республики в аптеках должны быть в наличии все необходимые для лечения COVID-19 препараты.

Также читайте о том, что в Мордовии для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 должны сделать прививки ещё более 68 тысяч человек.

Источник: e-mordovia.ru