Мэр Саранска ушел в отставку

Пётр Тултаев досрочно сложил полномочия главы Саранска.

В обращении к гражданам, опубликованном на странице Петра Тултаева в Instagram, он отметил, что и дальше будет стараться быть полезным для Мордовии, Саранска и людей.

На внеочередной сессии Совета депутатов Саранска Пётр Тултаев досрочно сложил полномочия главы города в связи с избранием депутатом Госсобрания Мордовии.

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Источник: adm-saransk.ru