В Саранске 22-летнего парня осудили за применение насилия в отношении инспектора ДПС

В Саранске суд вынес приговор в отношении парня, обвиняемого в применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Вечером 10 апреля нынешнего года в Саранске инспекторы ДПС с целью проверки документов остановили автомобиль марки ВАЗ-21099, в салоне которого находились шесть человек. После остановки машины четверо парней убежали. Один из стражей порядка стал их преследовать. Возле транспортного средства остались 22-летний житель Саранска и его несовершеннолетний приятель. Парни стали оскорблять второго инспектора ДПС, находившегося возле машины, а затем применили в его отношении насилие и скрылись.

Решением суда в отношении 22-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно. Несовершеннолетний приятель молодого человека, который также является участником упомянутого инцидента, не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

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Источник: mordovia.sledcom.ru