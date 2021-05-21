В Саранске бывшая сотрудница муниципального предприятия пойдет под суд по обвинению в мошенничестве и получении взятки

В Саранске в скором времени выслушает судебный приговор местная жительница, которая обвиняется в мошенничестве и получении взятки.

Обвиняемая, будучи сотрудницей одного из муниципальных предприятий города, путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения похитила денежные средства в сумме 11,2 тыс. рублей, принадлежащие упомянутой организации.

Рабочим по благоустройству был трудоустроен мужчина, осужденный к исправительным работам с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Обвиняемая договорилась с ним, что будет заполнять бланки учета рабочего времени, внося в них ложные сведения о его трудовой деятельности, а он при этом на работу ходить не будет. В результате женщина потратила на свои нужды часть начисленной осужденному заработной платы.

Кроме того, она получила от мужчины взятку в размере 65 тыс. рублей за обеспечение заполнения в отношении него табелей учета рабочего времени с внесением в них заведомо ложных сведений, а также за то, что она не будет направлять в уголовно-исполнительную инспекцию информацию об уклонении осужденного от отбывания наказания.

Противоправная деятельность обвиняемой была выявлена и пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Саранску.

Женщина свою вину не отрицает.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru