В Мордовии 30-летняя женщина была признана виновной в причинении смерти малолетнему ребенку

В Мордовии суд признал местную жительницу виновной в причинении смерти малолетнему ребенку.

В конце марта нынешнего года 30-летняя жительница Мордовии легла спать и положила с собой своего грудного ребенка. Во время сна мать навалилась на сына. В результате ребенок скончался от механической асфиксии, вызванной сдавливанием груди и живота.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния женщина признала полностью.

Решением суда в отношении 30-летней жительницы Мордовии была избрана мера наказания в виде 6 месяцев ограничения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru