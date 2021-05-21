Народные приметы на 27 сентября подскажут, будет ли в этом году зима ранней

Воспользовавшись приметами, сформированными в народной среде много веков назад и сохранившимися до наших дней, 27 сентября можно узнать, какой будет весна и когда наступит зима.

Поверья гласят, что заморозки, наблюдающиеся утром двадцать седьмого дня первого месяца осени, следует воспринимать в качестве верного признака того, что в текущем году достаточно рано установится погодная обстановка, именуемая зимней. Рано выпадет снег и весьма быстро ударят морозы.

Если же 27 сентября резко снизилась температура воздуха, весна в следующем году наступит достаточно рано.

Если в этот день наблюдается теплая погода, аналогичный температурный режим продержится ещё достаточно долго.