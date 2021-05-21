В Ардатовском районе 21-летний парень подозревается в краже денег у 89-летней пенсионерки

В Ардатовском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении парня, который подозревается в краже денежных средств у пенсионерки.

В июле нынешнего года 21-летний житель указанного района зашел к 89-летней пенсионерке и попросил попить. Молодой человек ранее неоднократно брал у старушки деньги в долг. Пенсионерка, находясь во дворе, в ответ на упомянутую просьбу парня сказала, чтобы он сам зашел в дом и попил вводы. Молодой человек, зная, где владелица жилья хранит денежные средства, похитил 38 тыс. рублей, которые хранились в шкафу.

Спустя практически два месяца пострадавшая, проверяя наличность, обнаружила пропажу, после чего обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф