В Саранске в ДТП пострадали два автомобилиста

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

ДТП произошло утром 24 сентября на территории Октябрьского района города. Возле дома № 112, расположенного по адресу – улица Гагарина, не смогли разъехаться два автомобиля марок «Киа» и «Шкода». Причина столкновения транспортных средств не сообщается.

Медицинская помощь понадобилась 59-летнему водителю «Шкоды» и 21-летнему парню, управлявшему второй машиной. Автомобилисты доставлялись в больницы, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф