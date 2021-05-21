В Чамзинском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 21-летняя девушка

В Чамзинском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 21-летняя девушка.

Происшествие произошло вечером 26 сентября в посёлке Комсомольский. По предварительной информации, 26-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21124, двигаясь на высокой скорости по улице Республиканской, врезался в автомобиль марки «Нива», который ехал впереди.

Пострадала 21-летняя пассажирка ВАЗа. Девушка доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф