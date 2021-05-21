Министр МВД по Мордовии проверил организацию работы подразделения по оказанию государственных услуг

Министр МВД по Мордовии, генерал-майор полиции Борис Шейнкин посетил информационный центр МВД, где проверил материально-техническое оснащение помещений и качество предоставления услуг гражданам.

Глава МВД проверил обустройство помещений для ожидания и приема граждан, доступность среды для маломобильных групп населения, организацию приема на получение государственных услуг. Особое внимание министр уделил соблюдению сотрудниками графика приема граждан, наличию на информационных стендах актуальных сведений с блок-схемами и образцами заявлений.

Глава МВД лично проверил, как функционирует система управления электронной очередью, установленная для граждан.

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Источник: 13.мвд.рф