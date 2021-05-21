С начала 2021 года более тысячи жителей Мордовии пострадали от нападения животных

С начала нынешнего года в Мордовии 1077 человек пострадали от нападения животных.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, указанные граждане обращались к медикам с укусами, а также в связи с наличием царапин, нанесенных животными. Кроме того, причиной обращения было попадание слюны животных на кожный покров.

Никто из обратившихся бешенством не заразился.

Случаи бешенства животных в регионе в текущем году уже фиксировались. Смертельное заболевание лабораторно было подтверждено в восьми случаях.

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Источник: izvmor.ru