В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали несколько пьяных автомобилистов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции в течение одного дня задержали несколько пьяных автомобилистов.

В ночь на 28 сентября в Саранске инспекторами ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на проспекте 60-летия Октября был остановлен автомобиль марки «Лада-Приора». За рулем транспортного средства находился 38-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Утром того же дня в Больших Березниках стражами порядка на улице Луговой был остановлен автомобиль марки ВАЗ-211440 под управлением пьяного 31-летнего мужчины.

Днём 28 сентября в Саранске инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Косарева остановили автомобиль марки «Лада-Калина» под управлением 38-летнего мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф