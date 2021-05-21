В Мордовии несколько сотрудников полиции пойдут под суд по обвинению в совершении преступлений

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении нескольких сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий и незаконном приобретении без цели сбыта наркотических средств.

В декабре 2019 года пятеро сотрудников МВД по Мордовии, угрожая привлечением к административной ответственности, склонили жителя Саранска к тому, чтобы он уговорил своего знакомого приобрести наркотическое средство якобы для совместного употребления. В действительности они планировали задержать упомянутого знакомого с наркотиками. В дальнейшем, несмотря на то, что тайник не был обнаружен молодым человеком, полицейские его задержали.

Под угрозами привлечения к уголовной ответственности по более тяжкому преступлению обвиняемые потребовали от парня признаться в приобретении с использованием мобильного телефона наркотического средства.

Затем сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятий обнаружили наркотическое средство, которое самостоятельно извлекли из тайника. С целью создания правдоподобных условий для уголовного преследования они потребовали, чтобы молодой человек положил в карман своей куртки сверток с наркотиком и мобильный телефон. После этого в присутствии понятых обвиняемые произвели изъятие указанных объектов.

В дальнейшем возбужденное в отношении молодого человека уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В отношении стражей порядка судом была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru