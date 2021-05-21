В Мордовии прокуратура добивается признания недействительными сделок по передаче в аренду нежилых помещений

Первый заместитель прокурора Мордовии Александр Иванов направил в Арбитражный суд РМ заявления о признании недействительными совершенных МБУ «Центр культуры» Зубово-Полянского муниципального района сделок по передаче в аренду находящихся в муниципальной собственности нежилых помещений.

Прокурорской проверкой было установлено, что муниципальное учреждение незаконно распорядилось закрепленным за ним праве оперативного управления муниципальным имуществом без согласия собственника – администрации Зубово-Полянского муниципального района.

Кроме того, размер арендной платы по договору в нарушение требований федерального закона был определен без проведения оценки рыночной стоимости объекта.

Распоряжение муниципальным имуществом без согласия уполномоченного органа и проведения оценки рыночной стоимости повлекло нарушение прав муниципального образования и неопределенного круга лиц, в этой связи исковые требования направлены на их восстановление.

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Источник: epp.genproc.gov.ru