Главу Торбеевского городского поселения оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Прокуратура Торбеевского района провела проверку соблюдения должностными лицами администрации городского поселения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Было установлено, что в администрацию городского поселения поступило обращение от гражданки по поводу нарушения со стороны соседей правил землепользования и застройки. Ответ на данное обращение был направлен заявительнице после истечения предусмотренного законодательством срока его рассмотрения.

Кроме того, ответ констатировал факт отсутствия нарушений законодательства в действиях соседей. При этом проведенной прокуратурой района проверкой было установлено, что доводы о нарушении правил землепользования и застройки являются обоснованными.

Главе администрации городского поселения было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Глава администрации Торбеевского городского поселения был оштрафован.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура добивается признания недействительными сделок по передаче в аренду нежилых помещений.

Источник: epp.genproc.gov.ru