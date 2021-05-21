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Главу Торбеевского городского поселения оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Главу Торбеевского городского поселения оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

Прокуратура Торбеевского района провела проверку соблюдения должностными лицами администрации городского поселения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Было установлено, что в администрацию городского поселения поступило обращение от гражданки по поводу нарушения со стороны соседей правил землепользования и застройки. Ответ на данное обращение был направлен заявительнице после истечения предусмотренного законодательством срока его рассмотрения.

Кроме того, ответ констатировал факт отсутствия нарушений законодательства в действиях соседей. При этом проведенной прокуратурой района проверкой было установлено, что доводы о нарушении правил землепользования и застройки являются обоснованными.

Главе администрации городского поселения было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Глава администрации Торбеевского городского поселения был оштрафован.

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Источник: epp.genproc.gov.ru