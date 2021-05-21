В Саранске 18-летняя девушка пойдет под суд за повторное нанесение побоев

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в повторном нанесении побоев.

Летом нынешнего года 18-летняя жительница Саранска, которая ранее привлекалась к административной ответственности за нанесение побоев, избила 37-летнюю женщину во время ссоры.

Девушка является студенткой одного из высших учебных заведений Саранска.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru