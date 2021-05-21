В Мордовии бывший директор дома-интерната для престарелых и инвалидов был осужден за мошенничество

В Большеигнатовском районе суд вынес приговор в отношении бывшего директора дома-интерната для престарелых и инвалидов, обвиняемого в мошенничестве.

В разное время осужденный, используя свои служебные полномочия, фиктивно трудоустроил в дом-интернат двух граждан на должности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования без выполнения каких-либо трудовых обязанностей.

В результате мужчиной незаконно было произведено начисление заработной платы и иных выплат. Денежные средства передавались осужденному. Он распоряжался деньгами по собственному усмотрению. В общей сложности мужчина незаконно получил более 360 тыс. рублей.

Материальный ущерб фигурант уголовного дела возместил в полном объеме.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: mordovia.sledcom.ru