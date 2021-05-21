Бывший начальник ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» был осужден за получение взятки

Был оглашен приговор суда по уголовному делу, возбужденному по факту взяточничества, к которому причастен бывший руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия».

Началась криминальная карьера указанного должностного лица 11 лет назад. Тогда он в обмен на совершение определенных действий, частично предусмотренных его служебными полномочиями, но проигнорированных его же корыстолюбием, получил вознаграждение, которое представляло собой строительные материалы стоимостью, превышающей 500 тыс. рублей. Данная взятка была направлена директором фирмы, занимающейся предоставлением услуг в сфере строительства.

Чиновник в рамках достигнутых преступных договоренностей взял на себя обязательства за упомянутое вознаграждение разного рода методами способствовать продвижению интересов компании во время принятия решений о заключении государственных контрактов. Кроме того, осужденный должен был обеспечивать бесперебойную оплату работ, выполненных по указанным контрактам, облегченный процесс приемки результатов труда строителей, а также гарантировать отсутствие неустойки в случае возникновения принуждающих к тому ситуаций.

Спустя три года бывший глава организации вновь получил от директора той же фирмы вознаграждение. На этот раз были предоставлены не только стройматериалы, но ещё и сантехника с мебелью. Эта взятка была получена частями, последнюю из которых представитель строительной сферы передал в 2014 году. Общая стоимость данного вознаграждения превысила 2,4 млн рублей.

Оглашенный судом приговор предусматривает, что ближайшие 3 года и 6 месяцев бывший чиновник проведет в стенах колонии строгого режима. Кроме того, судебное постановление возлагает на мужчину обязательство по выплате штрафа в размере 9,8 млн рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru