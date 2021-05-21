В Мордовии пойдут под суд жители Санкт-Петербурга, обвиняемые в разбойном нападении

В Саранске в ближайшее время суд вынесет приговор в отношении жителей Санкт-Петербурга, которым было предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному по факту разбоя.

На скамье подсудимых окажутся трое жителей Санкт-Петербурга. Один из них относительно недавно узнал, что его знакомый, проживающий в Саранске, в своей квартире организовал своего рода пристанище для граждан, которые в силу состояния здоровья имеют инвалидность, а также получают средства к существованию посредством попрошайничества.

Обвиняемый предположил, что свое жилье его знакомый предоставляет не только ради светлых порывов души, но и с целью удовлетворения личной финансово-материальной выгоды, а затем пришел к выводу, что в квартире имеются деньги и ценности.

В итоге житель Санкт-Петербурга предложил двумя своим знакомым отправиться в Мордовию на так называемые криминальные заработки. Последние ответили согласием. Приехав в Саранск, мужчины арендовали квартиру, а затем на протяжении нескольких дней вели слежку за действиями знакомого инициатора противозаконной затеи, дабы изучить его распорядок дня. В итоге гости из Санкт-Петербурга, переодевшись в форму сотрудников полиции, в один из дней на машине преградили путь автомобилю пострадавшего.

Обвиняемые заявили, что житель Саранска подозревается в причастности к совершению действий, являющихся нарушением закона. Затем фигуранты уголовного дела под предлогом проведения обыска проникли в квартиру горожанина, где под угрозой применения грубой физической силы похитили денежные средства в сумме более 1 млн рублей и ювелирные изделия, общая стоимость которых составляет порядка 900 тыс. рублей. Затем жители Санкт-Петербурга поспешили покинуть место преступления. В кратчайшие сроки обвиняемые уехали из Мордовии.

Спустя некоторое время мужчины были задержаны в Санкт-Петербурге и доставлены в Саранск.

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Источник: 13.мвд.рф