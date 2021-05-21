В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошло пробное занятие по физической подготовке

В учебном центре, функционирующем на базе УФСИН РФ по Мордовии, было проведено пробное занятие по физической подготовке.

Указанное занятие было посвящено изучению основных способов оказания противодействия противнику, который применяет не только физическую силу, но и имеет при себе оружие.

При подготовке данного занятия особенное внимание было уделено обеспечению мер, направленных на минимизацию риска получения телесных повреждений в процессе изучения боевых приемов.

После завершения занятия были выслушаны комментарии сотрудников, проходящих курс обучения.

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Источник: 13.fsin.gov.ru