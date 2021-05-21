В МГУ им. Н.П. Огарева появилась учебно-научная лаборатория синтеза активных субстанций

На базе Института физики и химии МГУ имени Н.П. Огарева начала функционировать учебно-научная лаборатория синтеза активных субстанций.

В указанной лаборатории будет осуществляться обучение студентов и аспирантов созданию компонентов лекарств.

Процесс синтезирования субстанции представляет собой своего рода производственную платформу всей фармацевтической отрасли. В рассматриваемой лаборатории можно получить опытный образец молекулы, очищенный от разного рода примесей.

Появление данной лаборатории стало возможным благодаря сотрудничеству вуза и ГК «Промомед».

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Источник: e-mordovia.ru