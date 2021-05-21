Народные приметы на 2 октября подскажут, установится ли тихая погода до конца осени

Народные приметы на 2 октября, сохранившие до наших дней правила составления прогноза погоды без использования специальных технических средств, помогут установить, есть ли признаки того, что оставшаяся часть осени будет спокойной в метеорологическом смысле.

Отсутствие осадков и каких-либо природных катаклизмов, а также экстремального температурного режима гарантировано, по мнению тех, кто несколько столетий назад следил за погодой на постоянной основе, в том случае, если во второй день второго месяца осени тепло.

Люди, которые жили в былые времена, именно 2 октября приступали к сбору мёда.

Также несколько веков назад незамужние девушки верили, что именно в этот день повышается уровень вероятности найти жениха.