Артем Здунов назвал крайне сложной ситуацию с распространением коронавируса в Мордовии

Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Мордовии является крайне сложной.
Руководитель региона во время очередного заседания республиканского оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавируса заявил, что в последнее время прирост среднего числа заболевших фиксируется в ежедневном режиме. Данный показатель уже превысил отметку в 80 человек.
Кроме того, глава республики заявил о быстрых темпах распространения заболевания.
Артем Здунов отметил, что одной из причин ухудшения ситуации является игнорирование гражданами санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику коронавируса.
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Источник: e-mordovia.ru