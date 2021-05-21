В Мордовии скоро возобновятся рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима

В Мордовии на следующей неделе будут возобновлены рейды по контролю за соблюдением масочно-перчаточного режима.

Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом. Рассматриваемые рейды возобновятся в понедельник, 4 октября.

Проверки будут проводиться на объектах торговли. Также рейды затронут общественный транспорт. Кроме того, будет взято под контроль соблюдение масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания.

Помимо этого, группы контроля проверят соблюдение норм, предусматривающих ношение масок и перчаток, на предприятиях.

Будет проверено соблюдение упомянутого режима и в офисах местных компаний.

Также проверочные мероприятия будут проводиться на предприятиях и в офисах организаций региона.

Читайте также о том, что глава Мордовии Артем Здунов назвал крайне сложной ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

Источник: e-mordovia.ru