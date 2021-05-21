В Атюрьевском районе пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал

В Атюрьевском районе пьяный автомобилист сам отправил себя на больничную койку.

Днём 1 октября 24-летний водитель автомобиля марки «Ауди», севший за руль после употребления спиртного, на 15-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Атюрьево и Темников, не сумел полноценно справиться с процессом управления, что в итоге привело к съезду транспортного средства с проезжей части в кювет. Но на этом инцидент не исчерпал себя. Затем произошло опрокидывание машины.

Полученные автомобилистом телесные повреждения оказались весьма серьезными, вследствие чего ему предстоит пройти курс лечения в стационарном отделении медицинского учреждения.

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Источник: гибдд.рф