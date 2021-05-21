В Зубово-Полянском районе превысивший скорость водитель иномарки травмировал себя и свою пассажирку

В Зубово-Полянском районе нарушение скоростного режима стало причиной ДТП с пострадавшими.

Утром 3 октября на 445-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» были замечены два автомобиля с серьезными повреждениями. Причиной тому стало ДТП. Водитель автомобиля марки «Ситроен» при движении на высокой скорости не сумел полноценно справиться с управлением, что спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части на обочину, где оно врезалось в машину марки «Пежо».

Медицинская помощь понадобилась 45-летнему водителю «Ситроена» и его 43-летней пассажирке. Пострадавшие доставлялись в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф