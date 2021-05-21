В Саранске мужчина оказался в реанимации по вине пьяной женщины, севшей за руль автомобиля

В Октябрьском районе Саранска вчера, 3 октября, пьяная женщина, севшая за руль автомобиля, сбила мужчину.

ДТП произошло в 17:20 на улице Мокшанской. Автомобиль марки «Фольксваген-Поло», которым управляла 31-летняя женщина, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину того же возраста, находившегося на обочине, а затем врезался в стоявшую поблизости машину марки «Фольксваген-Туарег».

Мужчине понадобилась госпитализация. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф