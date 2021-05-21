Верховный суд Мордовии не стал смягчать приговор в отношении гражданина, виновного в приобретении и хранении наркотиков

В Мордовии жителя Саранска, осужденному за незаконно приобретение и хранение наркотиков, не удалось смягчить постановление суда.

Известно, что 18 мая нынешнего года 35-летний житель Саранска в Пензе приобрел наркотик, масса которого составила 1,62 г. На следующий день в Лямбирском районе мужчина был задержан. Стражи порядка задержали преступника на одном из участков трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом.

В начале августа Лямбирский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Саранска. Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно и штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Житель Саранска посчитал, что его вина и мера наказания несопоставимы, по причине чего решил обратиться в Верховный суд Мордовии, дабы изменить судебный приговор в сторону смягчения. Судебная коллегия по уголовным делам признала решение районного суда обоснованным, оставив его без изменения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru