В Саранске был объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение должности главы города

В Саранске в ближайшее время начнется конкурс по отбору кандидатур на замещение должности главы городской администрации.

Известно, что прием документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, стартует уже завтра, 6 октября. Процесс приема документации будет осуществляться до 23 октября.

Решением о проведении конкурса было принято Советом депутатов Саранска седьмого созыва во время недавней сессии.

Заседание конкурсной комиссии, местом проведения которого станет городская администрация, запланировано на 27 октября.

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Источник: adm-saransk.ru