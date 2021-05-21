В Мордовии темпы вакцинации не позволяют запустить процесс формирования коллективного иммунитета от коронавируса

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции, которые наблюдаются на территории Мордовии, пока что не позволяют говорить о достижении показателей, необходимых для формирования коллективного иммунитета.

Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин. По его словам, доля граждан, которые сделали прививки от коронавируса, среди взрослого населения региона находится на отметке в 41,8%. При этом для начала процесса формирования коллективной устойчивости иммунитета к коронавирусной инфекции рассматриваемый показатель должен составлять минимум 60%.

Но также Олег Маркин подчеркнул, что об устойчивом коллективном иммунитете можно говорить только в том случае, если доля граждан, прошедших полный курс вакцинации, составляет 80% среди взрослого населения.

Читайте также о том, что в Мордовии 1388 заболевших коронавирусом находятся на кислородном обеспечении.

Источник: izvmor.ru