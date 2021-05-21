В Зубово-Полянском районе 15-летний мотоциклист сбил 8-летнего ребенка

В Зубово-Полянском районе подросток, управлявший мотоциклом, устроил ДТП.

Днём 5 октября в центральную больницу указанного района был доставлен 8-летний мальчик. Выяснилось, что ребенок получил телесные повреждения в результате ДТП. Оказалось, что пострадавший, являющийся жителем населенного пункта Ударный, был сбит мотоциклом марки ИЖ. Мальчик попал под колёса транспортного средства, играя у своего дома, расположенного по адресу – улица Центральная.

Виновником ДТП, по предварительной информации, является 15-летний подросток, который управлял мотоциклом.

Также читайте о том, что в Кочкуровском районе в ДТП с участием двух иномарок пострадала женщина.

Источник: гибдд.рф