Народные приметы на 7 октября подскажут, будет ли зима короткой и теплой

В седьмой день октября можно узнать, будет ли предстоящая зимняя пора отличаться стремительностью и температурным режимом, который не является характерным для данного времени года.

Зима быстро закончится, а также не будет морозной, если 7 октября слышен гром. Об этом гласят поверья, которые появились в народной среде несколько столетий назад и использовались при составлении прогноза погоды.

Если же в седьмой день октября наблюдется очень яркое солнце, погодная обстановка в ближайшее время продемонстрирует резкое изменение.

Птицы, которые в этот день летают на минимальной высоте, предвещают раннюю и лютую зиму.