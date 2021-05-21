В МВД по Мордовии сообщили результаты работы правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту оружия

В МВД по Мордовии были озвучены итоги проведения профилактического мероприятия под названием «Арсенал», а также предварительные результаты операции «Оружие-2021».

В рамках проведения мероприятия «Арсенал» стражами порядка было изъято из незаконного оборота 11 единиц огнестрельного оружия и 163 боеприпаса. Данное мероприятие проводилось на территории республики в сентябре нынешнего года.

В ходе операции «Оружие-2021», которая продолжается, сотрудники правоохранительных органов изъяли 25 единиц оружия и 279 патронов, которые находились во владении граждан на противозаконных основаниях.

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Источник: 13.мвд.рф