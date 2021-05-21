Неизвестные похитили у жительницы Саранска деньги под предлогом участия в электронных торгах

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов в настоящее время проводится проверка по факту мошенничества, жертвой которого стала 49-летняя местная жительница.

В сентябре нынешнего года указанная гражданка зарегистрировалась на одном из сайтов. На данной интернет-странице была размещена информация о регулярном проведении электронных торгов, посредством участия в которых можно получить прибыль. В течение недели горожанка вносила денежные средства. Данные действия были необходимы для получения обещанной мошенниками прибыли. В общей сложности женщина перечислила 415 тыс. рублей.

Вывести средства горожанка не смогла. Администрация сайта под различными предлогами отвечала отказом.

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Источник: 13.мвд.рф