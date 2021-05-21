В Мордовии двое жителей Саратовской области пойдут под суд по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

В Мордовии выслушают приговор суда двое жителей Саратовской области, которые обвиняются в причастности к покушению на сбыт наркотиков.

Двое жителей Саратовской области 25- и 30-летнего возраста некоторое время назад через так называемый тайник приобрели крупную партию наркотиков, которую планировали сбыть на территории Мордовии.

В конце июня нынешнего года парни были задержаны в Рузаевском районе. При себе у них были синтетические наркотики и масло каннабиса общей массой более 800 г.

В ближайшее время суд огласит приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении жителей Саратовской области.

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Источник: 13.мвд.рф