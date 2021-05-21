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В больницах Мордовии свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 9%

В больницах Мордовии свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 9%

В Мордовии постепенно ухудшается ситуация с доступным для граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, коечным фондом.

Сейчас в медицинских учреждениях республики для пациентов с указанным диагнозом развернуто 2700 коек. Как заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Олег Маркин, данный показатель является беспрецедентным для региона.

Известно, что в настоящее время доля свободного коечного фонда в больницах республики равна 9%.   

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Источник: e-mordovia.ru