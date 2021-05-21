Владимир Сидоров назвал факторы, влияющие на дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в регионе

Председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров рассказал, какие факторы влияют на последующее развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в регионе.

По словам руководителя республиканского правительства, в данном случае имеют место два определяющих обстоятельства с точки зрения их влияния на ситуацию с заболеваемостью. Первым фактором является соблюдение гражданами мер санитарно-эпидемиологической направленности. Второй фактор представляет собой степень участия населения в кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также Владимир Сидоров сообщил, что сейчас 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом в больницах Мордовии находятся на кислородном обеспечении.

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Источник: e-mordovia.ru