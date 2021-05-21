В Мордовии введут обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан

Стало известно о том, что в скором времени в Мордовии будет введена норма, предусматривающая обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для нескольких групп граждан.

На следующей неделе специалисты Роспортебнадзора примут решение о том, представители каких профессий будут обязаны делать прививки от коронавирусной инфекции. Какие меры будут приниматься в случае отказа от участия в прививочной кампании, пока что не сообщается.

Недавно глава правительства республики Владимир Сидоров заявил, что одни из наиболее низких темпов вакцинации наблюдаются в сфере транспорта.

Решение о введении обязательной вакцинации было принято региональным оперштабом на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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Источник: e-mordovia.ru