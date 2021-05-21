Заместитель прокурора Мордовии проведет личный прием граждан в прокуратуре Инсарского района

Заместитель прокурора Мордовии Леонид Перескоков на этой неделе проведет личный прием граждан в прокуратуре Инсарского района.

Прием запланирован на четверг, 14 октября. Леонид Перескоков будет принимать граждан в период с 10:00 до 13:00. Обратиться за правовой помощью или же разъяснениями по тем или иным вопросам можно будет, посетив здание прокуратуры Инсарского района (Инсар, ул. Гагарина, 27).

Кроме того, за помощью могут обратиться предприниматели.

Записаться на прием можно по следующим телефонным номерам: 47-47-96 или (8-834-49)-2-18-45.

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Источник: epp.genproc.gov.ru